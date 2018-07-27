Жінки – найпоширеніший товар на ринку торгівлі людьми

Торгівля людьми в Україні зросла на 29%, згідно з інформацією Національної поліції України. За півроку – це офіційно зареєстровані 186 випадків. Серед постраждалих осіб – 58% жінки, 32% чоловіки, 6% неповнолітніх і 4% малолітніх осіб. Неофіційно ця цифра значно більше. Основними загрозами для потрапляння в рабство є збройний конфлікт на Донбасі та міграція/робота за кордоном.
Найчастішими формами експлуатації є нелегальна секс-індустрія, примусова праця, сурогатне материнство, втягнення в злочинну діяльність та примусове донорство.
Цікаві факти:
У світі щороку близько 3 мільйонів людей стають жертвами торгівлі людьми, 80% з них – жінки та діти, за даними ООН.
Сучасна торгівля людьми – це третя за прибутковістю кримінальна індустрія в світі за розмахом і темпами зростання. Близько 40 мільйонів людей у світі потрапляли в рабство.
Про зростаючу небезпеку з боку працевлаштування за кордоном говорять факти про значне збільшення постраждалих осіб з вищою освітою протягом 10 років – з 31% до 77%.
За кордоном найбільш небезпечною країною для торгівлі людьми є Росія – 67%.
Друге місце – Польща (понад 86% від випадків торгівлі людьми у країнах ЄС). Також такі випадки були зафіксовані в Італії, Німеччині, Греції, Фінляндії, Литві, Австрії, Чехії та Великобританії.
Зростають і показники внутрішньої торгівлі людьми – близько 9% випадків від загальної кількості. Непоодинокі випадки торгівлі власними дітьми, особливо новонародженими.
17% жертв торгівлі були продані в рабство своїми друзями, партнерами чи колегами, за даними МОМ.
«Україна входить в другу групу країн як «країна походження, транзиту й призначення для чоловіків, жінок та дітей, які зазнають примусової праці та сексуальної експлуатації». Звіт Державного Департаменту США про торгівлю людьми.
Про яскраво виражену гендерну проблему торгівлі жінками говорить той факт, що випадки сутенерства збільшилися на 75% порівняно з попереднім роком.
Джерела інформації: Національна поліція України, МОМ, ООН.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.