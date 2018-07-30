На курорті в Запорізькій області поліцейські надали допомогу відпочиваючим

Поліцейські у Приморську спільно з рятувальниками допомогли понад 40 відпочиваючим громадянам на автомобілях, яких на косі море відрізало від материка.
28 липня до Приморського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що понад 15 автомобілів з відпочиваючими не можуть виїхати та потребують допомоги на Обитічній косі.
На місце події виїхали поліцейські та працівники ДСНС. Встановлено, що сильний східний вітер перемив берегову лінію і відрізав людей на автомобілях від проїжджої частини Приморського району. Понад 40 громадян, серед яких були діти, опинилися в пастці.
Спільними діями працівники Приморського відділення поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій провели рятувальну операцію та допомогли виїхати транспортним засобам. Крім того, поліцейські допомагали водіям виправити дрібні несправності у транспортних засобах, які затопило водою. Постраждалих немає.
Врятовані громадяни подякували поліцейським та рятувальникам за надану допомогу.
Нагадаємо, що запорізькі поліцейські вживають превентивні заходи щодо безпеки на автошляхах.
Відділ комунікації поліції Запорізької області