На Запоріжжі привітали працівників поліції кадрового забезпечення

Напередодні професійного свята керівництво поліції та області відзначило працівників Управління кадрового забезпечення ГУНП в Запорізькій області.
29 липня в Україні працівники підрозділів кадрового забезпечення поліції відзначають день служби.
27 липня у приміщенні Головного управління Національної поліції в Запорізькій області з професійним святом поліцейських привітав т.в.о. заступника начальника ГУНП Володимир Шабанов. Керівник побажав успіхів у роботі, наснаги, добробуту та злагоди.
За сумлінне виконання службових обов’язків, працівникам кадрів вручили подяки, грамоти та цінні подарунки від керівництва обласної поліції, Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької міської ради. Також найкращим поліцейським вручили нагороди представники поліцейської профспілки та ветеранської організації.
Нагадаємо, що в Запорізькій області тривають набори на вакантні посади до підрозділів поліції.
Відділ комунікації поліції Запорізької області