Охорона, безпека та дотримання прав і свобод людини – головне в роботі конвойної поліції Запорізької області

З початку 2018 року конвойна служба запорізької поліції здійснила близько 10 тисяч супроводжень затриманих, заарештованих і взятих під варту осіб.
В конвойній службі ізоляторів тимчасового тримання Головного управління Національної поліції в Запорізькій області працює 182 поліцейські.
В зоні обслуговування конвоїрів 6 ізоляторів тимчасового тримання. Протягом 2017 року в них утримувалось 6303 особи, а з початку 2018 – 2892 заарештованих, затриманих чи взятих під варту осіб.
Працівники групи конвойної служби поліції супроводжують громадян з ІТТ та Запорізького слідчого ізолятору до місць призначення, а також для участі в судових засіданнях та проведення слідчих, розшукових (процесуальних) дій. Крім того, поліцейські конвоюють спецконтингент до медичних закладів на проведення експертиз, огляду та лікування. Загалом з початку року поліцейськими служби проведено близько 10 тисяч конвоювань.
Під час несення служби конвойні групи територіальних підрозділів поліції Запоріжжя взаємодіють з співробітниками Національної гвардії України, служби виконання кримінальних покарань та пробації, органів судової адміністрації та охорони здоров’я.
Працівники служби ізоляторів тимчасового тримання ГУНП в Запорізькій області постійно дбають про безпеку не тільки спецконтингенту, а й усіх учасників судового та кримінального процесів.
Незалежно від соціального статусу, расової та національної належності, громадянства, статі чи релігійних переконань, правоохоронці на усіх етапах слідчих дій дбають та захищають права і свободи громадян.
Нагадаємо, на Запоріжжі співробітники УЗЕ та Бердянського відділу поліції викрили факт розкрадання державних коштів.
Відділ комунікації поліції Запорізької області