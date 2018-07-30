У Бердянську поліцейські групи реагування оперативно затримали крадіїв

Співробітники групи реагування Бердянського відділу поліції оперативно затримали двох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у скоєні крадіжки інструменту.
26 липня близько 11:50 до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що зі складу одного з підприємств по вулиці Гагаріна невідомі викрали інструмент.
Співробітники групи реагування під час відпрацювання території в районі скоєння кримінального правопорушення, встановили причетних до скоєння кримінального правопорушення. Ними виявились двоє раніше засуджених мешканців Бердянську 1991 та 1987 років народження.
Правоохоронці виявили та вилучили викрадене.
На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмисникам.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 1984 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що мешканцю Мелітополя, який на місцевому цвинтарі скоїв наругу над могилами, повідомлено про підозру у вчиненні наруги над могилами.
Відділ комунікації поліції Запорізької області