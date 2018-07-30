У фіскальній службі Запорізької області проведено майже 700 антикорупційних заходів

У першому півріччі співробітники управління внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Запорізькій області провели 77 службових перевірок щодо можливих порушень з боку службових осіб фіскальної служби регіону, з яких 59 фактів підтвердились.
Під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за матеріалами управління внутрішньої безпеки, 4 особам було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 Кримінального кодексу України. На судовий розгляд направлено 2 обвинувальні висновки.
За результатами перевірок керівникам територіальних органів ДФС у Запорізькій області внесено 28 подань щодо вжиття заходів для усунення причин та умов, що призвели до скоєння правопорушень з боку співробітників.
За результатами розгляду подань 7 працівників Запорізької митниці притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Також з початку року перевірено 106 кандидатів на посади до територіальних органів фіскальної служби регіону на предмет виявлення обставин, що можуть перешкоджати їх призначенню. Десятьом особам у погодженні було відмовлено .
Крім того, у трудових колективах служби організовано 475 профілактичних заходів, зокрема, бесіди та лекції на антикорупційну тематику.
Нагадаємо, інформацію про вчинення працівниками ДФС корупційних порушень можна повідомляти на сервіс “Пульс” за номером: 0 800 501 007 (напрямок “4”).