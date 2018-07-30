У Приазовському районі на воді загинула людина

29 липня о 10:10 на узбережжі Азовського моря неподалік б/в «Віктан» в селі Строганівка в місці непристосованому для купання місцеві жителі виявили у воді тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявися 68-річний мешканець м. Запоріжжя. Тіло передали для проведення СМЕ. Підрозділи ДСНС не залучались.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
30-31 липня та 01 серпня в південних районах Запорізької області переважатиме надзвичайна
(5-й клас) пожежна небезпека.
30 липня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікуються грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с, град.
30 липня по Азовському морю очікуються грози, посилення північно-східного вітру до 14 м/с.
Прогноз погоди на 30 липня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями шквали, град, вітер східний 5-10 м/с, під час шквалів 15-20 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 29-34о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень шквали, град, вітер східний 5-10 м/с, під час шквалів 15-20 м/с, температура повітря вночі 19-21о, вдень 31-33о.
по Азовському морю
Вітер східний, північно-східний 5-10 м/с. Місцями короткочасні дощі, грози, під час гроз пориви 14 м/с. Видимість добра. Висота хвиль 5-10 дм. Температура повітря вночі 19-24°, вдень 30-35°.
Прогноз погоди на 31 липня – 01 серпня 2018 року
по Запорізькій області
31.07.18 – Мінлива хмарність, місцями короткочасні невеликі дощі, грози, вітер східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 29-34о.
01.08.18 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 28-33о.