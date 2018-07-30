У Запоріжжі в результаті аварії 2 особи загинули, 5 – травмовані

Водій автомобіля, на вулиці Прибережна автомагістраль, не надала перевагу в русі та допустила зіткнення з іншим автомобілем. Внаслідок аварії двоє осіб загинули на місці події, п’ятеро осіб доставлені до лікарні.
27 липня близько 21:50 водій автомобіля «Ford Fiesta» на вулиці Прибережна автомагістраль, виконуючи маневр розвороту, не надала перевагу в русі та допустила зіткнення з автомобілем «Ford Sierra», який рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок аварії загинули двоє осіб – жінка-водій й пасажир автомобіля «Ford Fiesta», мешканці Запоріжжя 1941 та 1943 років народження. З травмами до лікарні доставлені: водій, 1983 року народження, та четверо пасажирів – чоловіки, 1960, 1988, 1960, 1997 та 1995 років народження, автомобіля «Ford Sierra». Чотирьом постраждалим надана медична допомога, громадянина 1995 року народження госпіталізовано до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, щоб уникнути трагедії, дотримуйтесь Правил дорожнього руху!
Відділ комунікації поліції Запорізької області