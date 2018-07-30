У Запорізькій області поліцейські затримали причетних до незаконного обігу наркотичних засобів (фото, відео)

У Мелітопольському районі працівники поліції викрили зловмисника, який підозрюється у збуті «метадону». На території домоволодіння його спільника поліцейські виявили пігулки «метадону», «канабіс» та посів коноплі. Відкриті кримінальні провадження.
26 липня співробітники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та слідчий Мелітопольського відділення поліції викрили двох зловмисників, які причетні до незаконного обігу наркотичних засобів.
У селі Костянтинівка поліцейські задокументували факт розповсюдження пігулок «метадону» чоловіком 1984 року народження.
Під час розслідування встановлено, що зловмисник збував наркотичний засіб, який купував у раніше засудженого за незаконний обіг наркотичних засобів мешканця Мелітопольського району.
Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання громадянина 1972 року народження, та вилучили 22 пігулки «метадону», близько 100 грамів наркотичної речовини у висушеному стані («канабіс»).
Окрім того, на території домоволодіння поліцейські виявили наркопосів. На присадибній ділянці власник вирощував 20 кущів коноплі.
Усе вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
На даний час фігуранта 1984 року народження затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року на території Запорізької області поліцейські розкрили 515 злочинів у сфері обігу наркотиків.
Нагадаємо, що запорізькі поліцейські вилучили наркотики на суму близько 370 тисяч гривень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області