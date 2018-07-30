Запорізькі поліцейські вживають превентивні заходи щодо безпеки на автошляхах

За дорученням Національної поліції України на території України триває комплекс заходів «Перевізник». Поліцейські проводять профілактичну роботу з учасниками дорожнього руху, перевіряють дотримання вимог законодавства з боку перевізників на пасажирському транспорті.
Комплекс цільових заходів, які проводяться за дорученням Національної поліції України, має на меті посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів, зниження рівня аварійності та тяжкості її наслідків.
З початку року на автошляхах Запорізької області сталося 1787 дорожньо-транспортних пригод, з них 330 – з потерпілими. Крім того, зросла й кількість ДТП з постраждалими за участю пасажирського транспорту.
До забезпечення безпеки дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках автошляхів області та місцях концентрації ДТП, залучено додаткові наряди груп реагування патрульної поліції. До правоохоронців також залучаються представники Укртрансбезпеки.
Поліцейські проводять інформаційно-розяснювальну роботу серед пасажироперевізників, особливо тих, що надають послуги з нерегулярних перевезень пасажирів та організованих груп дітей, стосовно вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, заборони здійснення нерегулярних або регулярних спеціальних пасажирських перевезень, регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 150 км автобусами, не обладнаних тахографами.
Під час перевірок пасажироперевізників особлива увага приділяється технічному стану транспортних засобів, наявності та справності аварійних виходів, розташуванню місць для сидіння, зберігання транспортних засобів за місцем їх стоянки, організації передрейсового контролю технічного стану автобусів і проведення щозмінного медичного огляду водіїв. А також виявленню порушників порядку провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, вимог Правил дорожнього руху та Правил перевезення пасажирів.
Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією про порушення Правил дорожнього руху як водіями, так і іншими учасниками дорожнього руху, звертайтесь до територіальних підрозділів поліції або за телефоном «102».
Нагадаємо, щоб уникнути трагедії, дотримуйтесь Правил дорожнього руху!
Відділ комунікації поліції Запорізької області