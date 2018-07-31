Аеродром в Широкому

Центр льотної підготовки ім. Покришкіна отримав свідоцтво про експлуатацію злітно-посадкового майданчика аеродрому в Широкому. Вперше за довгі роки аеродром має повне право приймати літаки на свою смугу. Спасибі всім, хто допомагав і сприяв: співробітникам і керівництву Державіаслужби, Запорізькому і Дніпропетровському аеропортам, Украероруху! Нагадаємо, авіаційна база училища підготовки льотчиків ДТСААФ (Центр льотної підготовки ім. Покришкіна) в селі Широке під Запоріжжям припинила своє існування як аеродром ще в далекому 2002 році. Протягом тривалого часу аеродром знаходився в практично «покинутому» стані. В кінці минулого року центр льотної підготовки знайшов нового директора в особі Сергія Діденко і за підтримки народного депутат Петра Сабашука, місцевої Широківської ОТГ почав відроджуватись.