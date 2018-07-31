Бебі-бокс для породіллі

Уряд затвердив порядок надання одноразової допомоги при народженні «Пакунок малюка». Передбачено надання такої допомоги з 1 вересня 2018 року всім сім’ям, в яких народилася дитина, під час виписки новонародженої дитини з пологового будинку. До «пакунка» входять найнеобхідніші речі для немовляти. Зокрема, пелюшки, сорочечки, шапочки, пінетки, підгузки, ковдра, матрац, термометр, соска, пляшечка, олійка та присипка. Також там міститимуться друковані матеріали для мами з інформацією про догляд за немовлям. Орієнтовна вартість одного бебі-боксу – 5 тисяч гривень. Це стане додатком до виплат при народженні дитини. Затверджено порядок фінансування місцевих бюджетів для надання такої допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету.