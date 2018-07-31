Благодійна виставка-аукціон «Для бійців від художників», на якій представлено понад 60 картин художників з різних міст України, пройшла в Мелітополі в холі Палацу культури ім.Т.Шевченка.На виставці представлені картини, ікони, вітражі, розписані гільзи та інші експонати, виконані, в тому числі, і захисниками України в зоні проведення операції об’єднаних сіл.Полученние кошти будуть спрямовані на підтримку бійців Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”. Ідея проведення заходу належить військовослужбовцю Василю Бойко, який зараз служить на передових позиціях Маріупольського напрямку.