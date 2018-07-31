Як у пошуках роботи не потрапити до торгівців людьми

Торгівля людьми сьогодні є поширеним суспільним явищем. За оцінками експертів у світі щороку від двох до чотирьох мільйонів осіб стають жертвами торгівлі людьми. В усьому світі торгівля людьми – один з найтяжчих злочинів проти особи.
Одним з напрямів роботи служби зайнятості є організація та проведення заходів з попередження та протидії торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці.
«Клієнти служби зайнятості постійно отримують індивідуальні консультації та приймають участь в інформаційних групових заходах. Фахівцями служби зайнятості постійно проводяться семінари «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» та «Легальна зайнятість». Протягом 2018 р. в Запорізькій області було проведенов 910 таких семінарів, в яких взяли участь більше 11,6 тис. осіб.
На зустрічах з безробітними проводиться транслювання відеороликів на тему: «Торгівля людьми. Розпізнай небезпеку вчасно», «Експлуатація, дітей», «Трудова експлуатація», «Сексуальна експлуатація», «Людина не товар»», – розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Фахівці громадської правозахисної організації «Егіда – Запоріжжя» спільно з фахівцями центрів зайнятості Запорізької області розпочали проведення інформаційних сесій з безпечної міграції та працевлаштування для осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості області. З червня по жовтень 2018 року заплановано проведення 90 вищезазначених інфосесій.
До проведення групових заходів залучаються і соціальні партнери: Перший Запорізький міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» ЗОР, Управління соціального захисту населення, Управління державної міграційної служби в Запорізькій області, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ТОВ «Червоного Хреста України», Інспекція з питань праці, громадська організація «Право на захист», «Егіда Запоріжжя», громадська організація «Об’єднання психологів та психоаналітиків «Взаємодія».
Нагадуємо! Щоб не стати жертвою торгівлі людьми важливо перевіряти організацію, яка пропонує роботу. Ця інформація міститься у реєстрі Міністерства соцполітики і є у вільному доступі на сайті. Аби захистити себе, важливо підписувати контракт, у якому буде повна інформація про умови роботи, соціальне, медичне страхування, умови репатріації мігранта. Потрібно уникати абстрактних формулювань в контракті. Ніколи не віддавати оригінал паспорта роботодавцю.
Щоб Ви не планували: відпустку, подорож або працевлаштування – попіклуйтесь про свою безпеку заздалегідь!
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061) 233-11-47