Юліана Козаченко: “У курортних районах Запорізької області кількість офіційно працевлаштованих робітників збільшилась уп’ятеро”

Операція “Курорт”, яку щороку проводять фахівці фіскальної служби регіону, спрямована на легалізацію трудових відносин у туристичній сфері та залучення до оподаткування найманої праці в місцях масового відпочинку. За даними електронної системи, яка реєструє повідомлення про прийняття на роботу працівників, кількість новостворених робочих місць у курортний сезон значно зростає.
– Все більше підприємців обирають легальний шлях ведення бізнесу, – зазначила в. о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко. – У червні від 451 суб’єкта господарювання надійшли повідомлення про офіційне оформлення трудових відносин з працівниками. І це майже у чотири рази перевищує минулорічні дані – торік лише 123 СГД направили до територіальних органів ДФС відповідні повідомлення. При цьому кількість офіційно працевлаштованих працівників зросла більш ніж у 5 разів у порівнянні з червнем 2017 року – з 350 осіб до 1802.
Завдяки проведеній роботі легалізовано понад 5,4 мільйона гривень доходів. Додатково до бюджету надійшло 2,3 мільйона гривень, зокрема, 1,2 мільйона гривень єдиного соцвнеску, 973 тисячі гривень податку на доходи фізосіб та 82 тисячі гривень військового збору.
Головне управління ДФС у Запорізькій області