У Запоріжжі фінішував мотопробіг за єдність України. Після урочистої зустрічі в центрі міста учасники мотопробігу вирушили на Хортицю, де для них у «Кінному театрі» було організовано святкову програму. Мотопробіг за єдність України стартував 23 липня в Ужгороді. Під час акції байкери проїхали через усю країну та відвідали оборонців України у Маріуполі та на Чонгарі. З собою мотоциклісти провезли через всю країну два великих прапори: державний прапор України і національний прапор кримськотатарського народу.