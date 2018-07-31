Багато небайдужих людей, які хочуть зробити Запоріжжя значно кращим і комфортнішим, взяли участь у проекті «Ми – це місто». Фіналістами конкурсу стали автори 73 проектів, на фінансування яких виділено 5,3 млн гривень. В їх числі: центральна лікарня №4 з проектом «Благоустрій лікарні – рецепт одужання пацієнтів»; Запорізький муніципальний театр танцю з проектом «Дитячо-юнацький джазовий фестиваль-конкурс« Jazz ZP »;Запорізька дитяча лікарня №5 з двома проектами «Діти в світі рівних можливостей» та «Погляд на світ здоровими очима»;Громадська організація «Запорізький Колорит» з проектом «Всеукраїнський Фестиваль домашньої консервації»; ГО сімей інвалідів «Людям потрібні люди» з проектом «Гарденотерапевтичний сад для особливих людей»; санаторна школа-інтернат №7 з проектом «Живий театр» та багато інших. На втілення ідей переможців цього року організатори конкурсу ( «Запоріжсталь», «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив» і «ЗЛМЗ») надали фонд в 4,3 мільйона гривень. Але через такої кількості класних проектів спонсори збільшили бюджет конкурсу на мільйон гривень.