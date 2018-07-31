На курорті Запорізької області поліцейські затримали підозрюваних у розбійному нападі

Двоє чоловіків, погрожуючи ножем, в селищі міського типу Кирилівка, заволоділи грошима та іншим майном відпочиваючих. Співробітники групи швидкого реагування оперативно затримали нападників.
28 липня близько 23:00 до Кирилівського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців Запоріжжя про розбійний напад. На місце події був скерований наряд сектору швидкого реагування поліції та слідчо-оперативна група.
Встановлено, що близько 22:30 на вулиці Федотова коса в селищі міського типу Кирилівка неподалік бази відпочинку двоє невідомих чоловіків, погрожуючи ножем, заволоділи грошима й іншим майном двох відпочиваючих 1988 року народження та втекли з місця злочину.
Потерпілі надали правоохоронцям прикмети нападників. Під керівництвом заступника начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області Романа Крупеницького, поліцейські відпрацьовували територію неподалік місця злочину та невдовзі затримали підозрюваних.
Ними виявились раніше засуджений мешканець міста Василівка 2001 року народження та раніше незасуджений мешканець Мелітополя 2000 року народження. Речові докази та викрадене вилучено.
На даний час обох зловмисників затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 63 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.
Нагадаємо, що співробітники групи реагування Бердянського відділу поліції оперативно затримали двох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у скоєні крадіжки інструменту.
Відділ комунікації поліції Запорізької області