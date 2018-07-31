На Запоріжжі поліцейські викрили підозрювану у вбивстві, яка намагалась приховати злочин

Працівники поліції викрили жінку, яка під час вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки скоїла вбивство співмешканця.
30 липня о 00:36 до Оріхівського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Оріхів 1967 року народження. Жінка заявила, що вдома її співмешканець вдарився головою та помер.
Під час слідчо-оперативних дій поліцейські встановили, що 29 липня близько 23:30 під час вживання спиртних напоїв між співмешканцями виник конфлікт. У результаті сварки жінка нанесла декілька ударів в області голови чоловіку 1971 року народження та пішла спати. Невдовзі жінка виявила, що співмешканець помер. Вона прибрала у кімнаті, після чого зателефонувала у поліцію.
Фігурантка намагалася ввести в оману поліцейських, розповідаючи про те, що чоловік помер в результаті нещасного випадку. Але правоохоронці встановили, що характер отриманих тілесних ушкоджень не відповідає розповіді жінки.
На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року на території Запорізької області 46 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства.
Нагадаємо, що працівники поліції затримали мешканця міста Енергодар, який під час сварки наніс ножові поранення батькам.
Відділ комунікації поліції Запорізької області