На Запоріжжі сімейна сварка закінчилась лікарнею

Працівники поліції затримали мешканця міста Енергодар, який під час сварки наніс ножові поранення батькам. Останні госпіталізовані у лікарю. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
28 липня о 19:55 до Енергодарського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що за місцем мешкання поранено чоловіка та жінку.
Встановлено, що близько 19:00 між сином та батьками виник конфлікт. У результаті сварки хлопець 1996 року народження наніс ножові поранення чоловіку 1960 та жінці 1965 років народження.
Потерпілі з тілесними ушкодженнями госпіталізовані у лікарню.
На сьогодні підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (Замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкцією статті передбачене позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 44 умисні вбивства.
Нагадаємо, у Приморську поліцейські спільно з рятувальниками допомогли понад 40 відпочиваючим на автомобілях, яких на косі море відрізало від материка.
Відділ комунікації поліції Запорізької області