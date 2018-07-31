На Запоріжжі правоохоронці відвідали сім’ї, які знаходяться на обліку

Поліцейські ювенальної превенції провели профілактичні рейди у Веселівському та Запорізькому районах.
Працівники поліції ювенальної превенції відвідали родини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Правоохоронці обстежили умови проживання дітей. Провели профілактичні бесіди з батьками та дітьми, які проживають у населених пунктах Веселівського та Запорізького районів.
Поліцейські надали поради батькам щодо виховання дітей та попередили про відповідальність за порушення їхніх прав.
У результаті рейдів працівники поліції стосовно батьків склали 3 адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).
Відділ комунікації поліції Запорізької області