Притулок для тварин

Фонд захисту тварин Бріжіт Бардо готовий долучитися до фінансування притулку для тварин-безхатьків у курортному Бердянську. Французька кіноартистка, фотомодель, співачка, секс-символ 1950-60-х років є засновницею й головою фонду захисту тварин Fondation Brigitte Bardot. Умова отримання інвестицій – довгострокова оренда і державно-приватне партнерство на утримання притулку. Передбачається, що новий притулок буде організовано у Нововасилівці за адресою маріупольське шосе, 66. Центр захисту тварин тут передбачають впорядкувати за 5 років.