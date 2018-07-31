Реформування ЗМІ: працювати у нових умовах

Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення та Укртелерадіопресінститут провели у Києві навчальний семінар на тему:«Актуальні питання фінансової, юридичної, господарської діяльності місцевих друкованих ЗМІ, які змінили або знаходяться у стадії зміни форми власності» для керівників комунальних засобів масової інформації, що проходять чи пройшли реформування.
Делегація Запорізької області на цьому заході була представлена потужним десантом і чи не найчисельнішою.
Медіа-експерти та провідні економісти галузі подали багато корисної інформації щодо системи оподаткування, розподілу дівідендів у ТОВ, як списувати майно, а по суті непотріб, що дістався у спадок, як укладати договори з позаштатними кореспондентами, тощо.Надзвичайно цікавим був блок адміністративно-юридичних питань, що розглянув Алі Сафаров, медіа-експерт, юрист (ІМІ).
А ще семінар став прекрасною нагодою поспілкуватися з колегами-редакторами з усієї України і отримати заряд позитивної енергії від чергової зустрічі із столицею.
Людмила Арман