Саджанці замість амброзії

У Мелітополі стартувала акція боротьби з карантинними рослинами “Дихай вільно.” У ній можуть взяти участь будь-які громадські організації або організовані групи жителів міста Мелітополя. За участь кожній групі належить сертифікат на суму в 5 тис. грн. для покупки саджанців рослин на вибір. Учасникам пропонують власноруч прибирати карантинні рослини, в першу чергу амброзію, на локаціях, запропонованих фахівцями відділу благоустрою та екології міськвиконкому або обраних самими громадянами за погодженням з посадовцями. Акція триватиме до 10 вересня. Заявки на участь приймаються до 5 вересня у відділі благоустрою та екології виконкому за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 2, тел. 44-45-54.