Серпневі фестивалі

У серпні у Запоріжжі очікується одразу три масштабних фестивалі. Спортивний фестиваль «Яскравий заплив» відбудеться 12 серпня на Центральному міському пляжі. Організатори закликають приходить на свято родинами. Крім змагань з плавання, обіцяють водне поло, волейбол, естафети та інші розваги.
Змагання з триатлону «Кубок Хортиці», які пройдуть в Запоріжжі в 23-й раз, відбудуться 18-19 серпня . У них візьмуть участь не тільки українські, а й зарубіжні спортсмени. Місцем проведення стане Центральний міський пляж, традиційно перекриють Набережну магістраль – 18 серпня з 7.00 ранку до 14.00, 19 серпня – з 7.00 до 13.00.
Видовищний фестиваль «Музика і небо» відбудеться у ці ж дні у селі Широке під Запоріжжям. Очікуються показові польоти малої авіації, змагання з вертолітного спорту, фуд-зони, концерт під відкритим небом. Вхід вільний для всіх.