Сяючий Хрест справді животворний утворили учасники Молитовного майдану

1030-річчя Хрещення Русі в Запоріжжі відзначили, засвітивши хрест. На центральній площі перед адміністративним будинком облради оригінальний флешмоб зібрав сотні запоріжців і гостей міста. Захід організували протестантські релігійні громади, до них приєдналися віряни з інших церков- католики, греко-католики, православні. Святковий флешмоб відбувся в рамках традиційної щонедільної Молитви за Україну, яку координує пастор церкви «Сіон» Андрій Ярмохін. Нагадаємо, що Молитовний майдан збирається тут кожну неділю о 18.00 вже п’ятий рік поспіль за будь-якої погоди. Після коротких молитов та привітань України з ювілеєм хрещення від керівників протестантських релігійних громад учасники заходу утворили сяючий хрест з використанням увімкнених смартфонів й ліхтариків. Під звуки пісні учасники флешмобу хитали ліхтариками. Відео з сяючим хрестом на площі транслювалося он-лайн як частина телемосту святкування річниці хрещення Русі разом із іншими містами України.
Олександр Максимов