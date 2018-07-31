У Кирилівці протягом доби поліцейські вилучили наркотики у двох громадян

Під час відпрацювання території курортної Кирилівки працівники поліції вилучини наркотичні речовини у двох мешканців Запорізької області.
28 липня на вулиці Приморська в смт Кирилівка під час патрулювання співробітники батальйону особливого призначення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області виявили у раніше засудженого мешканця Запоріжжя 1996 року народження зіп-пакет з порошкоподібною речовиною.
Цього ж дня на вулиці Зеленій поліцейські вилучили наркотичну речовину («канабіс») у мешканця Мелітополя 1999 року народження.
На даний час вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили злочинів у сфері обігу наркотиків.
Нагадаємо, що в смт Кирилівка поліцейські затримали підозрюваних у розбійному нападі.
Відділ комунікації поліції Запорізької області