У Запоріжжі дільничні виявили незаконний пункт прийому металобрухту

На території приватного будинку в Комунарському районі Запоріжжя, чоловік організував пункт прийому металобрухту. Відкрито кримінальне провадження.
Дільничні офіцери поліції Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області отримали інформацію щодо незаконного функціонування пункту прийому металобрухту на території району.
Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець на території домоволодіння здійснює підприємницьку діяльність без відповідних дозвільних документів.
30 липня працівники сектору превенції спільно зі слідчим провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка 1966 року народження.
Поліцейські виявили та вилучили ваги, зошит та блокнот із записами, секції металевих батарей, холодильники, металеві прути, бухти кабелю, 2 кришки каналізаційного люка та інший металобрухт.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст.213 (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що оперативники у Хортицькому районі Запоріжжя виявили незаконний пункт прийому металобрухту, який організував місцевий мешканець.
Відділ комунікації поліції Запорізької області