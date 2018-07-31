У Запоріжжі капітально відремонтували ще одну медичну амбулаторію

Минулого тижня відновила роботу відокремлена дитяча амбулаторія в Бородінському районі по вул. Ладозькій, 17, яка належить до Центра первинної медико-санітарної допомоги №9. У минулому році її закрили на капітальний ремонт. Тепер ремонт завершений. Амбулаторія укомплектована необхідним обладнанням, персоналом. Сьогодні з роботою оновленого медичного закладу ознайомився міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.
Капітальний ремонт амбулаторії стартував в минулому році. Тут замінено інженерні мережі, освітлення, обладнана нормальна вентиляція. Медустанову забезпечили новими меблями, кондиціонерами, укомплектували необхідним медичним обладнанням. У складі амбулаторії вісім педіатричних дільниць, є кабінети для ЕКГ, щеплень, масажу. Тут же можна підписати декларацію з дитячим лікарем.
– Приміщення понад 200 квадратних метрів. Це дозволило розмістити тут все необхідне. Не тільки лікарів-педіатрів, а й інші потрібні кабінети. Амбулаторія обслуговує близько семи з половиною тисяч дітей. Тепер тут буде зручно працювати персоналу, приємно приходити пацієнтам, – сказав Володимир Буряк.
За словами медиків, капремонту тут не було мінімум п’ятнадцять років. Відзначимо, зовсім недавно в Запоріжжі почала працювати ще одна капітально відремонтована амбулаторія по вулиці Історичній. Все це – частина міської програми розвитку первинної медицини.
– За останні роки ми вклали в реалізацію програми розвитку первинної медицини в Запоріжжі понад 200 мільйонів гривень. Це придбання санітарного транспорту, ремонти в Центрах первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторіях, закупівля обладнання, надбавки лікарям та медсестрам, які працюють в первинній ланці медицини, – заявив Володимир Буряк.
Медики відзначають, що поліпшення умов праці, надбавки до зарплат дозволили призупинити відтік кадрів з первинної медицини. Сюди стали приходити молоді фахівці. Це дуже важливо, тому що дозволяє укомплектувати медичним персоналом амбулаторії дитячих і сімейних лікарів, Центри ПМСД.
У планах міської влади капітальний ремонт ще кількох амбулаторій.
Міський голова Володимир Буряк прокоментував роботу дитячої амбулаторії на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».