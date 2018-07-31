У Запоріжжі поліцейські викрили пункт прийому металобрухту

Оперативники у Хортицькому районі виявили незаконний пункт прийому металобрухту, який організував місцевий мешканець. Зловмиснику повідомлено про підозру.
Працівники сектору кримінальної поліції Хортицького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області отримали інформацію щодо діяльності незаконного пункту прийому металобрухту на території району. Під час перевірки встановлено, що раніше неодноразово засуджений мешканець міста 1987 року народження займається незаконною діяльністю в гаражі.
Як повідомив т.в.о. начальника Хортицького відділення поліції Олександр Гордієнко, 26 липня слідчий спільно з оперативниками провели санкціонований обшук приміщення гаражу. Поліцейські вилучили електронні ваги, близько 120 кг металобрухту, зошит із записами.
30 липня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.213 (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Якщо Ви володієте інформацію щодо роботи незаконних пунктів прийому металобрухту, звертайтесь до найближчого відділу чи відділення поліції або за номером 102.
Нагадаємо, що заарештовано зловмисника, який в Мелітополі скоїв крадіжку близько 400 метрів кабелю.
Відділ комунікації поліції Запорізької області