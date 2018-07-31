У Запоріжжі працівники кримінальної поліції викрили крадіїв держмайна

Співробітники Дніпровського відділу поліції оперативно затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюються у скоєні крадіжки акумуляторних батарей з підстанції.
30 липня до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькі області надійшло повідомлення про те, що з підстанції по вулиці Рельєфній невідомий викрав акумуляторні батареї.
Співробітники оперативного блоку відділу поліції встановили, що до вчинення правопорушення за ознаками ст. 185 (Крадіжка) причетний мешканець району 1984 року народження. У зловмисника правоохоронці вилучили викрадені акумуляторні батареї. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 2001 особі повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, у Бердянську поліцейські групи реагування оперативно затримали крадіїв
Відділ комунікації поліції Запорізької області