У Запоріжжі збільшать територію Правобережного пляжу

У Запоріжжі два офіційних міських пляжі – Центральний і Правобережний, які є улюбленими місцями відпочинку для тисяч городян. Якщо в розвиток першого з них останнім часом вкладалися гроші, то другому довгий час не приділялося практично ніякої уваги. За словами фахівців, Правобережний пляж фактично опинився під загрозою зникнення, його розмивали води Дніпра. В результаті територія пляжу постійно зменшувалася. Однак в цьому році настала черга Правобережного пляжу, стартувала його реконструкція. Сьогодні хід робіт проконтролював міський голова Володимир Буряк.
Міський голова підкреслив, що проект реконструкції Правобережного пляжу досить складний. Була проведена велика підготовча робота, починаючи з підготовки необхідної документації, пройдені необхідні узгодження. Це зайняло досить багато часу, адже, на думку профільних служб, роботи зачіпають і біосферу Дніпра. Після отримання всіх необхідних дозволів підрядник розпочав роботи в липні поточного року.
– Було зрозуміло, що Правобережного пляжу в Запоріжжі практично немає. Його територія постійно зменшувалася, практично не було піску. Тому було прийнято рішення про реконструкцію Правобережного пляжу. Вартість робіт першої черги становить близько 15 мільйонів гривень. В умовах дефіциту бюджету в цьому році виділено 2,9 мільйона гривень. Виконується зміцнення берега, насипання піску, будівництво своєрідного хвилеріза для захисту пляжу. Підрядник працює за графіком. Будемо знаходити кошти на продовження робіт, – сказав Володимир Буряк.
На Правобережному пляжі зараз триває реконструкція. Роботи йдуть на лівій, більш віддаленій від греблі Дніпрогесу, частині пляжу. Підрядники вже зняли старий пісок, якого залишалося небагато, і перемістили його в воду. У торцевій частині пляжу виконане відсипання бутовим каменем. Це повинно захистити пляж від розмивання дніпровськими водами.
Зараз на ліву частину пляжу продовжують завозити пісок. Уже привезли близько 2300 тонн. Йде планування цього піску. Однак всього для цієї ділянки необхідно понад 3500 тонн. Відсипання торцевої частини пляжу, завезення нового і переміщення в воду старого піску. Весь цей комплекс робіт дозволить збільшити довжину цієї ділянки Правобережного пляжу в бік Дніпра приблизно на чотирнадцять – п’ятнадцять метрів. Пляжну зону також планується збільшити і на другій частині пляжу.
– В ході сьогоднішньої наради виникло одне питання до підрядника і до проектанта. Чи достатньо запланованої довжини побудованого хвилеріза, щоб захистити пляж від подальшого розмивання? Адже довжина пляжу також збільшується. Тому поставлене завдання прорахувати необхідну довжину хвилеріза, щоб нам уже в наступному році не довелося вдруге виконувати роботу по відновленню території пляжу, – заявив Володимир Буряк.
Відзначимо, на даний момент для реконструкції закрита тільки ліва частина пляжу. Решту пляжу продовжують використовувати відпочиваючі. У планах реконструкція та благоустрій усієї території Правобережного пляжу. З новим освітленням, малими архітектурними формами, доріжками і оглядовими майданчиками.
Перша черга розрахована на вісім місяців. Вона включає також облаштування пандуса, огорожі, освітлення, водоводу і дощової каналізації, укладання плитки, озеленення, облицювання підпірної стінки і так далі.
У підрядній організації відзначають, що роботи можна виконати у встановлені терміни. Однак все залежатиме від наявності фінансування. У цьому році на реконструкцію пляжу з міського бюджету виділено лише 2,9 мільйона гривень. Підрядники готові виконати і більші обсяги робіт вже в цьому році, але для цього необхідні додаткові кошти.
За інформацією проектантів, після збільшення площі Правобережного пляжу він буде здатний одночасно прийняти близько трьох тисяч відпочиваючих. За наявної території ця цифра становить близько двох тисяч чоловік.
Міський голова Володимир Буряк також прокоментував результати виїзної наради на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».