У Запорізькій області за добу на воді врятовано трьох людей

30 липня о 13:10 в районі бази відпочинку «Кранстроитель» смт Кирилівка Якимівського району на відстані 1000 м від берега рятувальники окремого поста АРЗ СП м. Запоріжжя врятували мешканців міста Дніпро, яких на надувному матраці відносило в море. 47-річному та 33-річному чоловікам медична допомога не знадобилась.
Того ж дня, годиною пізніше, в районі бази відпочинку «Бриз» в с. Приморський Посад Приазовського району, бійці ДСНС врятували 62-річного мелітопольця, який під час купання знесилив та прохав про допомогу. Врятований не постраждав.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 5 одиниць ВНП часів минулих війн
30 липня фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя у Вільнянському районі в лісозмузі вилучили та знешкодили 1 одиницю арт снаряду калібру 37 мм, який виявили місцеві мешканці. Трохи пізніше, у цей же день, рятувальники у полі між селищами Українка та Новософіївка Вільнянського району вилучили та знешкодили 3 одиниці артилерійських снарядів калібру 122 мм та одну гранату Ф-1 часів минулих війн.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Чернігівський район: рятувальники надали допомогу чоловіку, який впав у колодязь
30 липня о 17:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Рєпіна у Чернігівському районі необхідна допомога людині, яка впала у колодязь.
По прибуттю на місце, рятувальники з’ясували, що чоловік впав у порожній колодязь глибиною 4 метри. Бійці ДСНС за допомогою мотузки та медичних нош врятували 67-чоловіка та передали працівникам Швидкої. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.