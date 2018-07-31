Запорізькі письменники і поети стають орієнтирами для молоді

За ініціативи Міністерства культури України та за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації у бібліотеках Запоріжжя відбулися заходи семінару «Орієнтири молоді в літературі: класики і сучасники». До запоріжців завітали сучасні молоді поети, прозаїки та видавці з Києва та Львова, до участі у заході долучилися й запорізькі автори. Перша подія відбулася в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва. Письменниці Анна Дегтяренко-Ярослава (Запоріжжя), Любов Відута (Львів), Ярина Каторож (Львів), Оксана Блажевська-Оксамитка (Київ), Олена Березюк-Боісіда (Київ) та Анна Дегтяренко (Державна бібліотека України для юнацтва, Київ) зустрілися з працівниками бібліотек, читачами та представниками творчої молоді Запоріжжя та разом шукали відповіді на актуальні питання сучасності: «Чи читає сучасна молодь?», «Що читають зараз?», «Як пишуться книжки?», «Творчість має приносити задоволення чи прибуток?», «Чи справді сучасні письменники стають класиками у нас на очах?» . Зокрема, Ярина Каторож, письменниця та художниця, яка працює у жанрі фентезі, розповіла про свої романи «Алхімія свободи» та «Стожар». Боісіда Березюк, авторка книжки «Дивовиддя про святих русалок», поділилася досвідом, як перетворити сни на літературу. Авторка історичних романів «Лицарі Дикого поля» та «Ярино, вогнику мій» Ярослава Дегтяренко розповіла, як відрізняються історичні документи про одні й ті ж події в різних країнах. Любов Відута, у творчому доробку якої понад 20 книжок, повідомила, як вона пише твори і для дітей, і для дорослих. Оксамитка Блажевська поділилася досвідом, як мрії втілюються у книжках. Письменниці також презентували свої книжки та відповіли на запитання глядачів.