Бліц-опитування: штучні водоймища на користь чи на шкоду ?

1.Роман, пенсіонер, яхтсмен:
-Для мене,як яхтсмена водосховища це суцільна користь. Вони наче море, величезний простір, інколи взагалі не бачиш берегів. Якщо сильний вітер і велика хвиля, то почуття як у відкритому морі.
2.Світлана Олексієвна:
-Штучні водойми це звичайно на користь людям і державі. Це і гідроенергетика, і зрошувальне сільське господарство. Візьміть до уваги ті ж ставки в наших селах. Це все штучні водосховища. Як без ставка село виживе?
3.Олена, домогосподарка:
-Якщо водосховища скрізь, то певно що вони на користь людству. А якщо взяти наприклад наш Дніпро, то без гребель і водосховищ річне судноплавство було б неможливе.
4. Михайло Онищенко, м. Київ:
-Звісно що на користь. Але і шкода існує. По перше порушується природній режим річок, погіршується склад води. А ми ж її п’ємо. Накопичується мул на дні водосховищ, в якому багато шкідливих речовин.
5.Леонід Гоєв пенсіонер:
-Я вважаю що від штучних великих водосховищ і користі і шкоди 50 на 50 відсотків. Користь по перше це виробництво електроенергії. А шкода в порушенні екологічного середовища. Наприклад вода в Дніпрі з появою водосховищ стала гіршої якості.