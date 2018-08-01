Блиц-опитування: свідком або головною дійовою особою якого незвичайного весілля  вам довелося бути?

1.Віктор, дизайнер:
-Для меня саме незвичне і особливе весілля це моє власне. Сам вигадав сценарій, місце проведення, програму, готувався до нього мабуть два місяця. Хоча для оточуючих та друзів в нашому весіллі можливо все було звичайним. Власне весілля само по собі вже унікальне.
2.Марина, студентка:
-Моя старша подружка виходила заміж, і замовила катання на конях для себе, для свідків і ще кількох друзів. Враховуючи, що ніхто з нас до цього не мав досвіду їзди верхи, то почуття були особливі, як у казці про середньовічне життя.
3.Ігор, студент:
-Був свідком та гостем кількох весіль у друзів. І для мене вони всі майже однакові. Весело, прикольно, але незвичного нічого такого не було.
4.Олеся:
-Коли мої батьки одружувалися, то до того деякий час вже жили разом. І мені тоді було вже п’ять років. Я трохи пам’ятаю день їхнього весілля. Тоді він мені здавався якимся дивом. Було багато батьківських друзів та наших родичів. І моя мама була такою незвично красивою, мріяла що виросту і теж буду такою.
5.Сергій, програміст, м.Київ:
-У нас по селам інколи гуляють весілля по два, або і по три дні. Ось у перший день все відбувається звично і традиційно. А ось на другий день відбувається майже театральне дійство. З’являються «ряжені» тобто переодягнені хто як може. Тут і роми, тут і чорти з русалками, юрбою рушають по селу, пригощають горілкою, дуже смішно і весело.