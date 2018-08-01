Читайте у газеті “Запорізька правда” за 02.08.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 2 серпня , виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Головна принада усього Нижнього Подніпров’я – рукотворне море (розміри 230 км – довжина, до 25 км – ширина) Каховське водосховище нині відмічає свою ювілейну 60-ту річницю від дня остаточного заповнення водою. Лише корінні старожили пам’ятають цю грандіозну й драматичну подію: під воду пішло близько 90(!) сіл. Чи во благо сталося це? – дізнайтеся із публікації у «Запорізькій правді»
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Що ми знаємо про виноробство в Україні? А на Запоріжжі? «Запорізька правда» взялася дослідити ситуацію у галузі і разом з тим дізналася про секрети виготовлення і правила споживання найбільш суперечливого щодо його користі та безпеки, а водночас найбільш утаємниченого продукту харчування – вина. Про це читайте на шпальтах газети.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Зокрема, вкотре поведемо мову про медичну реформу в Україні та її наслідки безпосередньо для жителів нашої області. Нахіба нам усе це? І що з цим робити?- розтлумачать журналісти нашої газети.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині пропонуємо вашій увазі розповідь про весільні дива. Їх влаштовують закоханим у день, коли вони поєднують свої життя, їхні друзі, – написав до редакції читач газети і передплатник із Гуляйпільського району і подарував світлину однієї з таких подій.
На фото весілля комбайнера, свідком якого пан Павло став випадково багато років тому. Явище його приємно здивувало і на стільки вразило, що він не зміг не зафіксувати його. А газета подала цю світлину у традиційній рубриці «Дивина тижня». Чому? Погляньте самі. А також із традиційного бліц-опитування дізнайтесь, які часом дивні явища на весіллях вражали запоріжців і жителів нашої області.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.