Юліана Козаченко: “Фіскальна служба Запорізької області видала 34 тисячі електронних ключів”

За сім місяців поточного року запорізькі платники отримали в органах фіскальної служби регіону понад 34 тисячі електронних ключів. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, фахівці пунктів реєстрації користувачів надали послуги майже 12 тисячам відвідувачам.
У липні до органів ДФС області за ключами електронного цифрового підпису звернулося 1300 громадян та представників бізнесу, яким видано майже 4 тисячі посилених сертифікатів ЕЦП.
Керівник фіскальної служби регіону підкреслила, що цифровий підпис надає доступ платникам до багатьох он-лайн сервісів фіскальної служби, зокрема, за допомогою Електронного кабінету можна отримувати послуги ДФС, залишаючись на робочому місці.
Термін дії посилених сертифікатів відкритих ключів становить два роки з моменту їх формування. Генерація особистих ключів підписувачів виконується на носії клієнтів, зокрема, це флеш-носії, CD/DVD, захищені носіяї ключової інформації та інші.
Докладна інформація про роботу Акредитованого центру сертифікації ключів та його відділень розміщена на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД (http://acskidd.gov.ua).
Головне управління ДФС у Запорізькій області