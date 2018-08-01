МОЛОЧНу сімейну ФЕРМу зведено коштом райбюджету та міжнародного благодійного фонду

У селі Волчанське Якимівському районі відкрилася сімейна молочна міні-ферма на 20 корів у родині Галини Виставкіної.
Директор Департаменту Андрій Поляков зазначив, що в області вже створено 11 таких ферм, але це перша сімейна молочна міні-ферма, яка збудована на засадах співфінансування – за кошти Канадського проекту «Розвиток молочних кооперативів», та районного бюджету.
Відповідно до районної Програми підтримки розвитку молочних ферм сімейного типу з районного бюджету виділено кошти на часткове відшкодування будівництва та реконструкції приміщення для утримання великої рогатої худоби у сумі 100,0 тис. грн.
Крім цього, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Жовтневий» Токмацького району разом із Міжнародним благодійним фондом «Добробут громад» надали технологічне обладнання для реконструкції ферми, обладнання для молокоприймального пункту та дві корови голштинської породи.
Посадовець також зазначив, що в сучасних умовах функціонування галузі молочного скотарства значна частка валового виробництва молока зосереджена в особистих господарствах населення, в яких утримується по одній – дві корови, хоча іноді в таких господарствах буває 10 і більше корів.
Саме цим господарствам належить основна роль у забезпеченні населення молоком та молочною продукцією.
Нова міні-ферма має міцний фундамент, основою якого є родина, згуртована і працьовита, де всі поспішають на допомогу один одному і працюють заради спільної мети. Наслідувати їх приклад мають намір ще кілька домогосподарств у районі, які планують побудувати приміщення для майбутніх молочних ферм сімейного типу.
Державна агрополітика визначає пріоритетом створення та розвиток сімейних ферм з об’єднанням їх у кооперативи з лабораторією при залученні при цьому молокопереробних підприємств, що наближатиме молочне виробництво до стандартів Євросоюзу.
В урочистому відкритті міні-ферми взяли участь і представники інших районів, яким запропоновано за прикладом Якимівського району створювати у себе сімейні молочні міні-ферми у співпраці з Канадським проектом «Розвиток молочних кооперативів».
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