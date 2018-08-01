Очільник запорізької поліції розповів подробиці розкриття вбивства мешканця Бердянська

Сьогодні, 1 серпня, відбулась прес-конференція начальника Головного управління в Запорізькій області Сергія Коміссарова, який розповів подробиці розкриття резонансного злочину – вбивства мешканця Бердянська.
Начальник ГУНП в Запорізькій області нагадав, що вчора було скоєно резонансне вбивство з використанням зброї, яке знаходиться на контролі керівництва ГУНП, Національної поліції України та Міністра внутрішніх справ.
«Я особисто виїжджав на місце злочину та контролював роботу слідчо-оперативної групи. Керував операцією Перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін. Було введено план «Сирена» на території Запорізької, Донецької та прилеглих областей. Нам допомагали Національна поліція, СБУ. На місце події особисто виїжджав начальник Управління СБУ, він допомагав та керував діями своїх підлеглих. Процесуальне керівництво здійснював в.о. прокурора Запорізької області Василь Карман. Всі правоохоронні відомства працювали над розкриттям цього злочину», – зазначив Сергій Коміссаров.
Очільник запорізької поліції повідомив, що організована злочинна група підготувала автомобіль на «евробляхах», придбаний для скоєння цього злочину з метою подальшого знищення. В місті Бердянськ вони підготували інший автомобіль із запорізькими номерами, який використовували під час скоєння злочину. Також вони придбали зброю для скоєння злочину.
Поліцією була отримана інформація, що ймовірні зловмисники можуть пересуватись на автомобілі іноземного виробництва. Марки автомобіля та його номер були невідомі. Були виставлені пости та блокпости, поліцейські перевіряли всі автомобілі та вийшли на злочинців. Після відпрацювання інформації, показів свідків, очевидців злочину, відпрацювання записів камер відеоспостереження, саме вони відіграли значну роль у розкритті злочину, поліцейські були впевнені, що особи, які пересуваються на автомобілі причетні до його скоєння.
Крім того, співробітник Бердянського відділу під час патрулювання доповів інформацію, що він неодноразово помічав підозрілий автомобіль біля місця злочину. Це дало додаткову впевненість у причетності осіб до скоєння злочину.
Сергій Коміссаров поніформував, що під час оперативних заходів на одному з постів автомобіль зупинили, його пасажирів ідентифікували, а на іншому – вже затримали. Поліцейські передбачали та були готові, що може бути здійснений збройний супротив.
Всі особи були доставленні до відділу поліції, проведені всі слідчі заходи. На даний момент вони затримані в порядку ст.208 КПК України, як підозрювані у скоєнні злочину за п.12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу
Крім того, поліцією був затриманий мешканець Бердянська, який, ймовірно, надав автомобіль, на якому було скоєно злочин. Вся інформація перевіряється.
На даний час ведуться всі необхідні слідчі дії. Триває досудове розслідування.
Також очільник поліції вказав, що не потрібно допускати інсинуацій, не потрібно політики. Поліція займається розкриттям та розслідуванням цього злочину. Правоохоронці нічого не приховують, та за можливості, будуть інформувати громадськість про хід досудового розслідування.
Сергій Коміссаров подякував особовому складу за оперативне розкриття резонансного злочину.
Відділ комунікації поліції Запорізької області