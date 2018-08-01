Поліція встановлює обставини вбивства мешканця Бердянська

З метою затримання зловмисника у місті введено оперативний план «Сирена». На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом обласної поліції. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва Національної поліції України.
31 липня до поліції Запорізької області надійшло повідомлення про те, що близько 12:30 по вулиці Східній в місті Бердянськ невідомий вистрелив у 43-річного місцевого мешканця, після чого зник з місця події. Від отриманого тілесного ушкодження потерпілий помер.
За попередньою інформацією, загиблий є громадським активістом та учасником антитерористичної операції на сході України.
За наказом першого заступника Голови Національної поліції України В’ячеслава Аброськіна на території Запорізької і Донецької областей введено в дію оперативний план «Сирена». Правоохоронці вживають заходів для встановлення та затримання особи, причетної до скоєння злочину.
На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом обласної поліції. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва Національної поліції України.
ОНОВЛЕНО
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
Департамент комунікації
Національної поліції України