Справу щодо організаторів конвертаційного центру із 200-мільйонним обігом передано до суду

Співробітники податкової міліції Запорізької області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області закінчили досудове розслідування у відношенні організаторів конвертаційного центру міжрегіонального характеру.
З метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з ухиленням від сплати податків підприємств реального сектору економіки, вони створили декілька фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Упродовж 2016-2018 років загальний обіг конвертаційного центру склав близько 200 млн. гривень.
У даному кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого організованою злочинною групою (ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України), який направлено до суду.
Головне управління ДФС у Запорізькій області