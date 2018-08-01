У м. Мелітополь вогнеборці врятували на пожежі трьох людей

01 серпня о 00:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одному із дев’ятиповерхових будинків по вул. 50 років Перемоги в м. Мелітополь.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в житловій кімнаті на п’ятому поверсі горять домашні речі на загальній площі 24 кв.м.
Вогнеборці через сходову клітину вивели на свіже повітря 77-річну жінку та 50-річного чоловіка. За допомогою автодрабини бійці ДСНС врятували 80-річного чоловіка.
Постраждалих каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 00:17 вогнеборці локалізували загорання, а о 00:22 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: під час пожежі рятувальники вивели із задимленого приміщення трьох людей, з них одна дитина
01 серпня о 05:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній із багатоповерхівок по вул. Вороніна в Шевченківському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на кухні горить холодильник на площі 2 кв.м.
Вогнеборці через сходову клітину вивели на свіже повітря чоловіка і жінку віком 35 років та 13-річного хлопця.
О 06:16 вогнеборці локалізували загорання, а о 06:21 – повністю ліквідували.
Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі холодильника. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Чернігівський район: на водії загинув чоловік
31 липня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що орієнтовно о 17:00 29 липня на природному водоймищі в районі вулиці Світла смт Чернігівка під водою зник чоловік.
Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки дістали тіло людини з води та передали працівникам поліції для проведення судмедекспертизи. Загиблим виявися 38-річний місцевий житель.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловік особового складу.
Прогноз погоди на 01 серпня – 03 серпня 2018 року
по Запорізькій області
01-02.08.18 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні невеликі дощі, грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 17-22о, вдень 28-33о.
03.08.18 – Мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 15-20о, вдень 26-31о.