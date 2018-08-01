Відшкодування втрат на 24,4 млн грн забезпечили запорізькі аудитори за перше півріччя 2018 року

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень – червень 2018 року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 24,4 млн грн. За результатами заходів, які вжили аудитори, керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 24 управлінські рішення. За підсумками державних фінансових аудитів прийнято до виконання 12 пропозицій.
Правоохоронним органам передано матеріали 17 контрольних заходів, за результатами яких розпочато 5 досудових розслідувань та вручено 5 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
До підприємств, установ та організацій, де виявлено порушення, у 14 випадках застосовано зупинення операцій із бюджетними коштами та зменшення бюджетних асигнувань. Прийнято дві вимоги про повернення використаних не за цільовим призначенням субвенцій.
За допущені порушення 56 осіб притягнуто до адміністративної та 4 до матеріальної відповідальності.
Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягає фінансовому моніторингу, на загальну суму 228 млн. гривень.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області