Запорізький трамвайний парк поповнився трьома європейськими вагонами

У Запоріжжі триває реалізація програми міського голови Володимира Буряка «Запорізький трамвай». В рамках програми в цьому році для «Запоріжелектротрансу» придбано 12 трамваїв, які раніше експлуатувалися в країнах Євросоюзу. Перші три вагони вже прибули до міста і зараз готуються до виходу на лінію.
Вони прибули з Німеччини (Берлін). Вагони були зроблені у колишній Чехословаччині, тому фахівці підприємства «Запоріжелектротранс» добре знають всі технічні тонкощі такого рухомого складу.
Німецькі трамваї знаходяться в технічно справному стані і придатні для експлуатації. Однак перед виходом на лінію їх ще необхідно підготувати. Працівники «Запоріжелектротрансу» перероблять ходову частину під нашу широку колію, також буде пофарбовано кузов в брендові кольори муніципального міського транспорту. Всі ці роботи виконають за кошти постачальника.
– Ці вагони ходили по вузькій колії. У нас йде колія 1524 мм, тому ці візки ми зняли з вагонів. На базі наших вагоноремонтних майстерень ми переформатуємо колісні пари під нашу колію. Самі вагони в хорошому стані, але ми все одно їх ретельно продіагностуємо, – розповів головний інженер трамвайного депо Юрій Карпов.
Місткість німецьких трамваїв, як і у запорізьких – 100 посадочних місць. Фахівці «Запоріжелектротрансу» кажуть – через місяць вони вже будуть готові виходити на лінію.
– Трамваї в хорошому стані, вони сучасні. Українські трамваї ще навіть не мають того обладнання, яке встановлене в цьому трамваї. Тут дуже багато зроблено під європейський варіант. Тут і система встановлена трохи інша, система управління трамвая створена таким чином, щоб економити електроенергію. Також тут є система кнопкового відкриття дверей. Це теж європейський варіант, коли пасажир може натиснути на кнопку зовні, і двері відкриються, – пояснив головний інженер КП «Запоріжелектротранс» Віталій Шумейко.
Всього в цьому році придбано 12 трамваїв з Європи. На ці цілі з міського бюджету виділено 27 мільйонів гривень. Для порівняння, один новий трамвай – більше 20 мільйонів. Європейські трамваї будуть поставлятися до Запоріжжя поетапно – щомісяця по три вагони.
Закупівля рухомого складу з Європи – частина програми міського голови Володимира Буряка «Запорізький трамвай».
На прохання журналістів прибуття до Запоріжжя перших трьох закуплених трамваїв прокоментував міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.
– Ці трамваї пройшли капітальний ремонт. На думку фахівців, вони прослужать місту не менше десяти років без капремонту. Всього ми придбали 12 таких трамваїв за 27 мільйонів гривень. Перші три прийшли до міста. Ми виходимо з можливостей бюджету. Хотілося б звичайно купувати тільки нові трамваї, але зараз вартість придбання одного трамвая в іншому місті становить понад двадцять мільйонів гривень. Фактично за ці гроші замість дванадцяти ми могли б отримати лише один трамвай, – заявив Володимир Буряк.
Міський голова підкреслив, що сьогодні Запоріжжю додатково необхідно близько тридцяти трамваїв. Придбання дванадцяти трамваїв, які раніше експлуатувалися в країнах Євросоюзу, дозволить частково вирішити цю проблему.
– Ми збираємо в Запоріжжі трамваї. Однак потужності «Запоріжелектротрансу» дозволяють збирати чотири-п’ять таких машин, а додаткові трамваї потрібні вже зараз, – розповів Володимир Буряк.
Нагадаємо, в минулому році в рамках програми Володимира Буряка «Запорізький трамвай» на базі «Запоріжелектротрансу» було зібрано чотири трамваї. Ще чотири планується зібрати в поточному році. Перший корпус повинен надійти в серпні.
У Запоріжжі також планують залучити для оновлення рухомого складу комунального громадського транспорту кошти міжнародних фінансових інститутів, зокрема Європейського інвестиційного банку.
– Продовжуємо працювати з Європейським інвестиційним банком. Банк вже підтвердив можливість виділення Запоріжжю коштів на термомодернізацію близько шістдесяти бюджетних будівель. Також плануємо отримати фінансування для придбання нових автобусів, трамваїв. Однак на реалізацію цього проекту необхідний час, а придбання дванадцяти трамваїв дозволить вже зараз розпочати вирішувати проблему нестачі рухомого складу, – повідомив Володимир Буряк.
Закуплені трамваї будуть поступово виводити на лінію. Планується, що вони будуть оформлені в тій же стилістиці, що і трамваї, які збирають у місті. Також в серпні планують розпочати складання нового запорізького трамвая.