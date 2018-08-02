Юліана Козаченко: “Від запорізьких роботодавців соціальні фонди отримали майже чотири мільярди”

У січні-липні 2018 року надходження єдиного соціального внеску від платників Запорізької області склали майже 4 мільярди гривень. Про це повідомила в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко. Вона підкреслила, що сплачена сума до Пенсійного та соціальних фондів більш ніж на 940 мільйонів перевищила минулорічну.
Зокрема, роботодавці м. Запоріжжя забезпечили близько 2,2 мільярда, м. Енергодар – 419 мільйонів, м. Мелітополь та району – 348 мільйонів, м. Бердянськ та району – понад 246 мільйонів, Вільнянського району – 83 мільйони, Василівського – 80 мільйонів, м. Токмак та району – 74 мільйони, Запорізького та Пологівського районів – по 68 мільйонів, Оріхівського – майже 60 мільйонів, Гуляйпільського району – 49 мільйонів тощо.
Серед бюджетоутворюючих підприємств регіону – представники галузей виробництва електроенергії, кольорових металів, сфери охорони громадського порядку та безпеки, державного управління.
За даними звітності платників єдиного внеску, у поточному році, порівняно з минулим, середньомісячний фонд оплати праці зріс на 29 відсотків та склав 2 мільярди 369 мільйонів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області