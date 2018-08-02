«Конфлікт інтересів – треба знати!» – он-лайн курс НАЗК на платформі Прометеус

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує депутатів місцевих рад, міських, селищних, сільських голів, службовців місцевого самоврядування пройти безкоштовний он-лайн курс «Конфлікт інтересів – треба знати!», створений за підтримки Програми розвитку ООН в Україні спільно з громадським проектом масових відкритих он-лайн курсів «Прометеус».
Курс розрахований на підвищення рівня стандартів доброчесності щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень та зобов’язань, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».
Курс «Конфлікт інтересів – треба знати!» пройшли вже 13 тис. слухачів, 40% з яких отримали сертифікати.
Курс доступний на платформі «Прометеус» цілодобово, викладачі постійно беруть участь в обговореннях, що відбуваються на платформі.
Щоб пройти курс потрібно зайти на платформу курсу (перейти) та зареєструватися.
Цей курс допоможе опанувати базові практичні інструменти для підвищення ефективності виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень.
Що таке конфлікт інтересів та як його врегулювати? Які правові механізми запобігають конфлікту інтересів або забезпечують його врегулювання в разі виникнення? Ми розглянемо конфлікти інтересів, які можуть виникнути у діяльності суддів та народних депутатів України. Вивчимо питання виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, військових посадових осіб, утворених відповідно до законів військових формувань, у членів колегіальних органів та посадових осіб державних, комунальних підприємств, установ, організацій.
Особливістю курсу є його орієнтування на більшість суб’єктів Закону України «Про запобігання корупції» (Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, міністри, народні депутати, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи, посадові особи юридичних осіб публічного права та ін.), потенційних викривачів (осіб, які можуть повідомити про можливі факти порушень Закону), а також має практичну спрямованість.
Курс не є майданчиком для лобіювання вузькокорпоративних інтересів.
Курс є повністю безкоштовним. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій. Щоб пройти курс потрібно зайти на платформу курсу (перейти) та зареєструватися.
(https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+COI101+2017_T3/about)
«Конфлікт інтересів – треба знати!» – он-лайн курс НАЗК на платформі Прометеус
Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує депутатів місцевих рад, міських, селищних, сільських голів, службовців місцевого самоврядування пройти безкоштовний он-лайн курс «Конфлікт інтересів – треба знати!», створений за підтримки Програми розвитку ООН в Україні спільно з громадським проектом масових відкритих он-лайн курсів «Прометеус».