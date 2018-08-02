У Бердянську оперативники затримали підозрюваного у пограбуванні жінки

До шести років позбавлення волі загрожує раніше засудженому зловмиснику, який у Бердянську пограбував жінку.
30 липня близько 18:15 невідомий чоловік у під’їзді будинку по вулиці Земській в місті Бердянськ, зірвав з шиї жінки 1960 року народження золотий ланцюжок з хрестиком.
Вжитими оперативно розшуковими заходами, працівники кримінальної поліції Бердянського відділу поліції встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився раніше засуджений мешканець Харкова 1983 року народження. Він лише півроку тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння корисливого злочину.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
З початку року запорізькими поліцейськими 178 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, що поліцейські затримали зловмисників, які в Василівському районі викрали близько 2 кілометрів мідного кабелю.
Відділ комунікації поліції Запорізької області