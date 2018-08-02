У м. Запоріжжя вогнеборці на пожежі врятували людину

02 серпня о 02:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одному із дев’ятиповерхових будинків по вул Ентузіастів.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на дев’ятому поверсі в одній з квартир горять домашні речі на загальній площі 25 кв.м.
Вогнеборці вивели на свіже повітря 41-річну жінку.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 03:12 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:30 – повністю ліквідували.
Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу на балконі
01 серпня о 17:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Вознесенівському районі по вул Перемоги.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в однокімнатній квартирі на цокольному поверсі пятиповерхового будинку горять домашні речі на загальній площі 2 кв.м.
О 17:41 вогнеборці локалізували пожежу, а о 17:52 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
02-04 серпня в Бердянському районі зберігатиметься надзвичайна (5-й клас), на решті території переважатиме висока ( 4-й клас ) пожежна небезпека.
02 серпня у місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.
02 серпня по Азовському морю очікуються пориви північно-східного вітру 12-17 м/с, місцями грози.
Прогноз погоди на 02 серпня 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 16-21о, вдень 29-34о.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 18-20о, вдень 30-32о.
по Азовському морю
Вітер східний, північно-східний, 12-17 м/с. Місцями короткочасні дощі, грози. Видимість добра. Висота хвиль 5-10дм. Температура повітря вночі 18-23°, вдень 28-33°.