У Запоріжжі поліцейські на місці злочину затримали крадія

У Запоріжжі поліцейські на місці злочину затримали крадія

Наряд патрульної поліції Запорізької області затримав чоловіка, який, через вікно оселі на першому поверсі, виносив техніку та цінні речі. Зловмисника заарештовано. Ведеться слідство.

Близько 5 години ранку місцевий мешканець 1994 року народження, пошкодивши вікно, проник до однієї з квартир на 1 поверсі будинку Заводського району Запоріжжя та викрав звідти техніку й цінне майно. Викрадене громадянин складав до припаркованого поряд авто.

На місці злочину зловмисника затримали патрульні та викликали слідчо-оперативну групу Заводського відділення поліції.

Речові докази вилучено. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Його перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

З початку року запорізькими поліцейськими 2030 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок з квартир.

Нагадаємо, до трьох років позбавлення волі загрожує жителю Запоріжжя, що скоїв крадіжку електроінструментів.

Відділ комунікації поліції в Запорізькій області

Кримінал